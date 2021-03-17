Баранец удивился озвученной полковником Тимошенко численности ВСУ в Донбассе

Украина, стягивая в Донбасс войска, вряд ли всерьез собирается воевать. Скорее всего Киев делает это для того, чтобы «подцепить на крючок» Россию и дать Западу повод ввести против Москвы новые санкции.

Украина, стягивая в Донбасс войска, вряд ли всерьез собирается воевать. Скорее всего Киев делает это для того, чтобы «подцепить на крючок» Россию и дать Западу повод ввести против Москвы новые санкции.

Эту тему в эфире радио «Комсомольская правда» обсудили военные эксперты – полковник Михаил Тимошенко и обозреватель «КП» Виктор Баранец.

При этом Тимошенко озвучил численность, стянутых Украиной к линии соприкосновения с позициями донецких ополченцев вооруженных сил. По его словам – это порядка 250 танков и 18 войсковых бригад. Кроме того, вооруженные силы Украины имеют в зоне конфликта тяжелую артиллерию, системы залпового огня и зенитные реактивные системы С-300.

Также, говоря о расположении украинских войск, Михаил Тимошенко предположил, что в случае гипотетического наступления ВСУ на позиции Донецкой и Луганской народных республик, войска будут двигаться по трем направлениям – от Харькова к Луганску, с подконтрольной Киеву территории Донбасса в сторону Солнцедара и Горловки, и третье – Мариупольское направление.

«Хорошо, три колонны. 240 тысяч, как ты сказал. Делим на три. Получается, вся украинская армия тремя колоннами по 80 тысяч пойдет на Донбасс?» – удивился в ответ Виктор Баранец.

Но Тимошенко выразил уверенность в своих словах. При этом полковник все же усомнился в том, что украинские вооруженные силы действительно готовятся к массированной атаке на республики Донбасса. По мнению военного эксперта, занимаясь демонстративной переброской войск Украина просто пытается спровоцировать Россию на какие-то действия, которые даст Западу повод ввести против нее очередные ограничения. Но даже сами украинские военные, отметил Тимошенко, не верят в то, что этот план может привести к успеху.

«До сих пор неясно, собираются ли украинские товарищи воевать там всерьез или хотят выцепить нас на этот крючок. У меня подозрение такое, что все эти прыжки и ужимки, сводятся к одному: произвести такую бодягу, чтобы русские войска не выдержали, прыгнули на Донбасс и утерли нос ВСУ. Да, они надеются, что русские сунутся, но сами в это не верят», — заключил Тимошенко.

Напомним, ранее ряд экспертов и политологов также высказали сомнения в том, что Киев решиться реализовать в Донбассе силовой сценарий. По мнению аналитиков, гораздо более правдоподобной выглядит версия, что Украина пытается повысить ставки в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта. К тому же многие эксперты отмечают чрезвычайно низкий боевой дух украинской армии. Согласно результатам проведенного опроса, в возможном наступлении на Донбасс хотят участвовать не более четверти стянутых на передний край военнослужащих.