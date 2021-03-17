Строительство Ледового дворца "Кузбасс" в Кемерово почти завершено

Ледовый дворец "Кузбасс" почти готов встречать гостей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о ходе работ.

Ледовый дворец "Кузбасс" почти готов встречать гостей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о ходе работ.

Глава региона посетил строящийся объект, расположенный в Кемерове, и рассказал, что готовность комплекса составляет 85%. В настоящее время строители занимаются отделочными работами, монтажом инженерного оборудования и системами техник безопасности.

В оформлении помещений принимал участие знаменитый граффитист Вадим Кулешов. Он изобразил на внутренних стенах здания динозавров, которые обитали на кемеровской земле много миллионов лет назад.

В Ледовом дворце построен отдельно стоящий бассейн, который уже наполнили водой. Также для спортсменов оборудованы 130-метровые беговые дорожки. Залит каток, трибуны которого могут вместить до 6000 зрителей.

Арена должна быть сдана в эксплуатацию 1 июля 2021 года. На строительство сооружения было выделено 7,4 миллиарда рублей.