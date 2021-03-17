Кинолог осудил «живодерскую» инициативу «Единой России»

Специалист предложил свой вариант решения проблемы.

Несколько дней назад депутаты от «Единой России» Марина Беспалова, Галина Данчикова и Надежда Максимова озаботились судьбой животных. Бездомных четырехлапых, которые могут травмировать или даже убить случайных прохожих, парламентарии предложили расселить по специальным приютам. Если последние переполнены, освободить места можно с помощью «гуманных методов».

«Процедура регулирования численности животных без владельцев, решение по которой принято органом государственной власти субъекта РФ, производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — говорится в пояснительной записке.

Откат инициативы

Законопроект Беспаловой, Данчиковой и Максимовой уже отозвали из Госдумы. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал их инициативу «живодерской», посетовав, что именно такие предложения ставят крест на всей работе единоросов по законодательному регулированию ответственного отношения к животным.

О последнем в законопроекте трех депутатов не могло быть и речи: ссылкой в приюты авторы документа требовали заменить отлов бездомных животных, их стерилизацию и вакцинацию (совокупность этих действий в ветеринарии называется «методом ОСВВ»). Через ОСВВ, объясняли члены «Единой России», прошли большинство стран мира, которые после этого признали методику неэффективной.

«Данная процедура [ОСВВ] удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. <…> ОСВВ легализует бездомности и с ними уже не получится никогда справиться. <…> Закрепление программы ОСВВ в качестве приоритетного метода регуляции численности бездомных животных не имеет под собой научно-практического и правого обоснования. Бездомность собак и кошек необходимо рассматривать как негативное явление», — уверены депутаты.

Глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов не встал на защиту коллег из «Единой России». В беседе с «Политикой Сегодня» народный избранник признался, что ознакомился с текстом законопроекта еще на стадии разработки, однако сразу понял: перспектив у инициативы Беспаловой, Данчиковой и Максимовой нет.

«Я видел этот законопроект и сразу сказал, что наш комитет его поддерживать не будет, а перспектив к принятию он никаких не имеет. То, что они [авторы] его отозвали – это абсолютно правильно. Любые аналогичные инициативы тоже не имеют перспектив, потому что мы никогда не вернемся к живодерству, умерщвлению ни в чем неповинных животных и крови на улицах. Собаки тут при чем? Их просто однажды взяли домой, а потом избавились от них», — рассудил Бурматов.

Собачий вопрос

Проблема бездомных животных должна выходить в ходе думских обсуждений на первый план, считает член общественного объединения «Союз Кинологических Организаций России», эксперт-кинолог международной категории Владимир Уражевский. В обеих российских столицах с брошенными собаками и кошками более или менее справляются, однако в регионах ситуация, по словам специалиста, совсем другая.

Правительство неохотно выделяет средства на решение проблемы: только в январе 2021 года впервые стало известно о сети приютов для братьев меньших, которая будет строиться на деньги из федерального бюджета. 90% остальной работы выполняют кинологи-любители, обратил внимание Уражевский.

«Часто, принимая подобные законы, депутаты забывают посоветоваться с кинологами, специалистами. Я не знаю, как обстоят дела с другими законопроектами, но в этой сфере экспертов не слушают вообще, законы принимаются поспешно и необдуманно. Поэтому нет и пользы: мы каждый день видим новости про покусанных людей. Самое первое, что нужно сделать перед принятием подобных законов — это создать учет всех бездомных собак. Чтобы решить проблему, нужно четко понимать ее масштабы», — пояснил кинолог.

В России «животный учет» работает лишь наполовину: регистрируют только породистых особей, которые уже давно живут с владельцами. Понять, сколько всего бездомных собак бегают по улицам прямо сейчас, не представляется возможным. Только после создания элементарной базы данных можно начать прорабатывать вопрос, добавил Владимир Уражевский.

«Один из доступных методов: раздача животных пенсионерам. Многие из них хотят помочь, но у них нет лишних денег ухаживать за собаками или кошками. Вакцинированное и стерилизованное животное отдают в руки пенсионерам, а правительство распределяет часть средств таким вот "добровольным владельцам" в виде доплаты к пенсии, по сути, оплачивая уход. Эта программа сработала бы для каждого двора в России, и уже почти полностью смогла бы решить вопрос бездомных животных», — сказал член Союза кинологических организаций.

Методика ОСВВ также нуждается в серьезной доработке, подытожил эксперт. Сейчас отловленных и вакцинированных животных отправляют обратно на улицы, но спустя три года привитая собака вновь может стать разносчиком инфекций. Система учета позволит отслеживать этот процесс и продлевать вакцинацию для хвостатых обитателей российских дворов.