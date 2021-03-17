Родители два года насиловали девочку в Сочи

Семейная пара, насиловавшая свою дочь, ответит за содеянное в суде. Следствие по факту случившегося продолжается.

Семейная пара, насиловавшая свою дочь, ответит за содеянное в суде. Следствие по факту случившегося продолжается.

Супружеская пара в Сочи на протяжении нескольких лет насиловала собственную дочь в Сочи. За содеянное 40-летняя женщина и 38-летний мужчина предстанут перед судом. Следствие установило, что мать ребенка убеждала школьницу, что подобные действия с ее стороны являются нормой.

Девочка рассказала о случившемся своей учительнице, а та обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о лишении обвиняемых родительских прав. Ребенка на время расследования отправили в реабилитационный центр.

Похожий случай произошел в Еврейской автономной области. Там завершили расследование дела против настоятеля храма, которого обвиняют в том, что за 12 лет он растлил 53 мальчиков, сообщил ФАН.