15:43 17 Марта 2021Политика
Материал о "чеченских казнях" возмутил общественность республики
Материал "Новой газеты" о проведении так называемых внесудебных "казней" в Чечне является клеветническим. Об этом заявили общественники региона.
Материал "Новой газеты" о проведении так называемых внесудебных "казней" в Чечне является клеветническим. Об этом заявили общественники региона.
Согласно полученным данным, "Новая газета" обнародовала уже второй с начала 2021 года материал, в котором рассказывается о "чеченских казнях".
Общественность республики выразила крайнее возмущение появлением такой недостоверной информации, которая очерняет силовиков и руководство региона. На фоне этого чеченцы попросили российского президента Владимира Путина обеспечить законность и защитить местных правоохранителей от подобной деятельности.