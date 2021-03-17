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15:43   17 Марта 2021
Политика

Материал о "чеченских казнях" возмутил общественность республики

Материал о "чеченских казнях" возмутил общественность республики

Материал "Новой газеты" о проведении так называемых внесудебных "казней" в Чечне является клеветническим. Об этом заявили общественники региона.

Согласно полученным данным, "Новая газета" обнародовала уже второй с начала 2021 года материал, в котором рассказывается о "чеченских казнях".

Общественность республики выразила крайнее возмущение появлением такой недостоверной информации, которая очерняет силовиков и руководство региона. На фоне этого чеченцы попросили российского президента Владимира Путина обеспечить законность и защитить местных правоохранителей от подобной деятельности.

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#чечня #казнь #новая газета

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