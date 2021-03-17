Депутат Лысаков объяснил опасность дистанционного голосования

Парламентарий не исключил, что систему могут взломать злоумышленники.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что введение дистанционного голосования в ряде регионов России может негативно отразиться на качестве избирательного процесса. Такое мнение он привел в комментарии «Политике сегодня».

«Не полностью отработана процедура дистанционного голосования, нет полной гарантии того, что это голосование будет честное. Говоря об этом, я имею в виду информационные технологии: что никто не вмешается в выборный процесс с точки зрения программного обеспечения», — пояснил Лысаков.

Депутат признал, что Россия должна идти в ногу со временем и развивать информационные технологии, однако у этой медали есть оборотная сторона в виде различных уязвимостей. Так, недавно вступивший в силу закон о создании единого федерального информационного регистра сопряжен с риском утечек персональных данных.

В этой базе будут храниться ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и иные сведения о физлицах. Информация будет поступать налоговикам из всех ведомств. Ответственность за защиту персональных данных также лежит на Федеральной налоговой службе.

«С одной стороны, государство должно контролировать расходы, — признает Лысаков. — Самые частые преступления — это неуплата налогов, торговля наркотиками и оружием, поэтому контроль, безусловно, нужен. Но есть ли гарантии того, что твоя личная информация была использована не во благо, а в интересах шкурных, криминальных дел? Ты тут получишь такую “компенсацию”, что тебе хватит до конца жизни».

Не застрахована от вмешательства злоумышленников и система дистанционного голосования, убежден народный избранник.

«Это же я могу экстраполировать и на эксперимент с дистанционным голосованием. С одной стороны, вроде бы и надо, но с другой — насколько это сделает честнее и прозрачнее выборы? Пока есть сомнения в этом, действовать надо крайне осторожно», — резюмировал парламентарий.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК подробно проработает девять заявок от регионов, которые хотели бы принять участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года.

По словам Памфиловой, это Курская область, Нижегородская область, Ярославская область, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия — Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская область и город Севастополь.