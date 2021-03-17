Захарова заявила о необходимости пресечения реабилитации нацизма

Россия не позволит реабилитировать основателя немецкого нацизма Адольфа Гитлера и фашизм. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия не позволит реабилитировать основателя немецкого нацизма Адольфа Гитлера и фашизм. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заявила, что героизация коллаборационистов стала элементом госполитики в ряде стран.

"Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников", — сказала представитель российского дипведомства.

Мария Захарова полагает, что именно искажение роли Красной Армии в спасении европейских народов от их полного уничтожения ведет к войне с памятниками и мемориалами. По мнению представителя МИД России, если мировое сообщество проиграет войну за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны, то в скором времени свершится политика реабилитации Адольфа Гитлера и фашизма.