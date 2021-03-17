Пять человек находились на борту Ми-8, совершившего аварийную посадку в Иркутске

Экстренная посадка вертолета Ми-8, направлявшегося из Киренска в Визерный, зафиксирована днем на севере Иркутской области.

Экстренная посадка вертолета Ми-8, направлявшегося из Киренска в Визерный, зафиксирована днем на севере Иркутской области.

Такое окончание полета было вынужденной мерой. По предварительной информации, после взлета у воздушного судна частично отказал двигатель, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Поэтому пилотам пришлось совершить аварийную посадку в Киренском районе.

Известно, что на борту находились трое членов экипажа и два пассажира. К счастью никто из них не пострадал. Вертолет той же компании вылетел на помощь к "коллеге". После инцидента специалисты проводят проверку. Необходимо выяснить причины неисправности и все обстоятельства случившегося.