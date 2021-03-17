Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:35   17 Марта 2021
Происшествия

Пять человек находились на борту Ми-8, совершившего аварийную посадку в Иркутске

Пять человек находились на борту Ми-8, совершившего аварийную посадку в Иркутске

Экстренная посадка вертолета Ми-8, направлявшегося из Киренска в Визерный, зафиксирована днем на севере Иркутской области.

Такое окончание полета было вынужденной мерой. По предварительной информации, после взлета у воздушного судна частично отказал двигатель, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Поэтому пилотам пришлось совершить аварийную посадку в Киренском районе.

Известно, что на борту находились трое членов экипажа и два пассажира. К счастью никто из них не пострадал. Вертолет той же компании вылетел на помощь к "коллеге". После инцидента специалисты проводят проверку. Необходимо выяснить причины неисправности и все обстоятельства случившегося.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вертолет #иркутск #ми-8 #аварийная посадка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров