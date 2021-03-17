Вирусолог рассказал о способности матери передавать антитела к COVID-19 ребенку

Мать может передать своему ребенку антитела к коронавирусу через грудное молоко, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Мать может передать своему ребенку антитела к коронавирусу через грудное молоко, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Мать может передать антитела к коронавирусу своему ребенку только при грудном вскармливании. Такое мнение выразил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Антитела у ребенка будут так же эффективно работать, как и у матери. Эти белковые образования обладают специфичностью, в этом отношении, в какой бы среде они ни были, они действуют одинаково", — цитирует медика телеканал "360".

По его словам, мать не может передать плоду свои антитела из-за того, что он находится под надежной защитой. Однако если ребенок находится на грудном вскармливании, то антитела передаются ему вместе с молоком.