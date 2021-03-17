Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:31   17 Марта 2021
Политика

Володин назвал негативные заявления Байдена "истерикой от бессилия"

Володин назвал негативные заявления Байдена "истерикой от бессилия"

Спикер Госдумы заявил, что нападки американского президента на Россию — это прямое оскорбление граждан страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Джо Байдена в своем Telegram-канале. Высказывания американского президента спикер ГД назвал "истерикой от бессилия".

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", — уверен Володин.

В тоже время президент США сказал о взаимопонимании с российским коллегой Владимиром Путиным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #володин #байден

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров