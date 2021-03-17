15:31 17 Марта 2021Политика
Володин назвал негативные заявления Байдена "истерикой от бессилия"
Спикер Госдумы заявил, что нападки американского президента на Россию — это прямое оскорбление граждан страны.
Спикер Госдумы заявил, что нападки американского президента на Россию — это прямое оскорбление граждан страны.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Джо Байдена в своем Telegram-канале. Высказывания американского президента спикер ГД назвал "истерикой от бессилия".
"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", — уверен Володин.
В тоже время президент США сказал о взаимопонимании с российским коллегой Владимиром Путиным.