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15:19   17 Марта 2021
Экономика

Президент Путин требует пресекать злоупотребление средствами на нацпроекты

Президент Путин требует пресекать злоупотребление средствами на нацпроекты

Злоупотребления в использовании денежных средств на национальные проекты необходимо жестко пресекать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Он также отметил надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. По словам Путина, на эти цели выделяются существенные государственные деньги, которые должны работать на развитие и повышение качества жизни россиян.

"Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться", — сказал российский лидер.

Президент также потребовал от прокуроров тщательнее анализировать соответствия доходов и расходов чиновников. Согласно мнению Путина, прокуратура должна уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией. Прежде всего, это касается таких сфер, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и госимущества.

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#путин #нацпроекты #денежные средства

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