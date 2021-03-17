Латвия уверовала в плюсы от потери российского транзита

По мнению латвийских политиков, транзитное мышление не позволяет стране достичь экономических показателей стран Северной Европы.

В Латвии неожиданно обнаружили пользу от потери транзита российских грузов и, как следствие, проблем с портовой и транспортной инфраструктурой. Премьер-министр Латвии, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш заявил, что «транзитное мышление» сильно осложняет жизнь стране, а также не позволяет ей достичь экономических показателей стран Северной Европы.

«Это самое транзитное мышление — покупать, продавать, везти, мы станем богатыми, — мы поэтому не являемся богатыми. <...> Это мышление есть то, что нас долго задерживало, противоядием тому является реиндустриализация, что означает рабочие места и зарплаты для людей, а не зарплаты для пары человек, которые смогут в таком монопольном состоянии зарабатывать за счет простого транзита», — убежден Кариньш.

Объяснить столь противоречивое высказывание латвийского политика попытались аналитики портала Rubaltic. По их мнению, чиновники попросту не могут признать тот факт, что действительно упустили из виду важнейшую отрасль экономики. Поэтому им приходится отчаянно доказывать, что Латвия не только не проиграет от потери транзита, но даже найдет в этом плюсы.

Впрочем, раньше на Западе считали по-другому. Назвать высокоразвитую транзитную отрасль «злом» ни у кого бы язык не повернулся, утверждают в издании. Напротив, передачу груза из России отчаянно пытались удержать такие латвийские города, как Рига, Вентспилс и Лиепая.

Теперь же министр сообщения Латвии Талис Линкайтс призвал граждан привыкать к «новой нормальности» и не ждать новых грузов из РФ. А тот же Кариньш и вовсе отождествил отказ от поставок из России с отказом от «советской оккупации».

В свою очередь представитель Ассоциации арендаторов порта Лиепаи Арис Озолиньш поприветствовал отток российского угля, подчеркнув, что данный вид топлива якобы плохо влияет на окружающую среду.

«Во-первых, уголь — это неблагоприятное влияние на климат и окружающую среду. Во-вторых, это груз с низкой добавленной стоимостью. Ясно, что объемы угольных грузов были большими, но если их хотя бы частично удастся заменить грузами, дающими в работе портов большую добавленную стоимость, например, контейнерами, то будет даже лучше», — не сомневается Озолиньш.

Пользу для страны латвийское руководство видит не в том, чтобы быть транзитом, а, скорее, частью Запада, объяснили эксперты портала. В этой связи государству следует отвернуться от России и полностью интегрироваться в экономическую систему Европы.

По данным Агентства развития и инвестиций Латвии, логистика и транспорт составляют 9% ВВП страны, в этой сфере заняты 8% населения. Долгие годы через латвийские порты проходили грузы из России. Но сейчас РФ развивает инфраструктуру в Ленинградской области. В результате в 2020 году транзит через прибалтийские порты сократился на 28%.