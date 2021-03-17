15:10 17 Марта 2021Политика
Президент РФ поручил обеспечить инвалидов и пожилых соцподдержкой
Президент РФ Владимир Путин потребовал в первую очередь рассматривать обращения в прокуратуру, которые подали матери и дети-сироты.
Президент РФ Владимир Путин потребовал в первую очередь рассматривать обращения в прокуратуру, которые подали матери и дети-сироты.
По его словам, вопросы поддержки многодетных семей и с низким доходом матерей, которые одни воспитывают детей, должны рассматривать в первую очередь. Российский лидер добавил, что пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями должны получать положенную соцподдержку. К помощи относятся компенсации, лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации.