Президент РФ поручил обеспечить инвалидов и пожилых соцподдержкой

Президент РФ Владимир Путин потребовал в первую очередь рассматривать обращения в прокуратуру, которые подали матери и дети-сироты.

Президент РФ Владимир Путин потребовал в первую очередь рассматривать обращения в прокуратуру, которые подали матери и дети-сироты.

По его словам, вопросы поддержки многодетных семей и с низким доходом матерей, которые одни воспитывают детей, должны рассматривать в первую очередь. Российский лидер добавил, что пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями должны получать положенную соцподдержку. К помощи относятся компенсации, лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации.