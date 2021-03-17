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15:08   17 Марта 2021
Политика

Джо Байден продолжает продвигать тему "российского вмешательства" в выборы

Джо Байден продолжает продвигать тему "российского вмешательства" в выборы

Россия должна быть "призвана к ответу за вмешательство" в выборы в США. Такую позицию выразил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома продолжает продвигать тему "российского вмешательства" в выборы США. Байден заявил, что Россия "должна ответить" за "вмешательство".

Стоит отметить, что Соединенные Штаты придерживаются этой повестки с 2016 года. Вашингтон инициировал "расследование", которое с треском провалилось, так как американская сторона не смогла представить доказательства "вмешательства". Тем не менее, США продолжают вводить санкции в отношении РФ по надуманным поводам. В Москве советовали Вашингтону не делать опрометчивых шагов в вопросе санкций, так как за ними последует зеркальный ответ.

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#россия #сша #байден

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