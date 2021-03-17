Житель Уфы зарезал адвоката в центре города и попытался покончить с собой

Уфимец напал на адвоката в машине, нанес ему два ножевых ранения, а после вытащил на проезжую часть и добил.

Уфимец напал на адвоката в машине, нанес ему два ножевых ранения, а после вытащил на проезжую часть и добил.

Жуткое зрелище развернулось днем на улице Пушкина на глазах у изумленных горожан. После того как убийца спокойно оставил жертву и начал уходить, очевидцы позвали на помощь. Преступник испугался и поспешил скрыться. Позже его нашли и доставили в реанимацию в состоянии комы. Предположительно, он попытался покончить с собой.

Пострадавший скончался, не дождавшись приезда скорой помощи. Им оказался адвокат, знакомый с убийцей по одному из судебных процессов. По неподтвержденным данным, у него остались трое детей.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, сообщили в МВД Башкирии. Полицейские вместе со следователями устанавливают причины и обстоятельства нападения и конфликта.