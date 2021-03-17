Украина шантажирует Германию "нацистской тиранией" ради "возвращения" Крыма

Германия должна приложить максимальные усилия для "возвращения" Крыма в состав Украины. Об этом заявил киевский посол в Берлине Андрей Мельник.

Германия должна приложить максимальные усилия для "возвращения" Крыма в состав Украины. Об этом заявил киевский посол в Берлине Андрей Мельник.

По словам украинского представителя, на ФРГ лежит "моральная ответственность" по крымскому вопросу, поскольку Германия в ответе перед Украиной за нацистскую тиранию, о чем сейчас не принято вспоминать в немецком обществе.

Андрей Мельник подчеркнул, что Крым в этой ситуации имел очень трагичную судьбу, поскольку немцы дважды оккупировали территорию полуострова военными методами.

Крым воссоединился с Россией после проведения законного референдума жителями полуострова в 2014 году. Население региона выступило против результатов украинского государственного переворота.