Националист Хмара: Для Украины война с Россией идет с 1991 года

Один из основателей Украинской республиканской партии Степан Хмара обвинил Россию в развязывании «тайной войны» против официально Киева.

Украина ведет с Россией войну с самого начала своей независимости, заявил в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» старейший украинский националист Степан Хмара. Он добавил, что именно РФ якобы виновата во всех проблемах Киева.

«Война не останавливалась ни на один день после провозглашения Украиной независимости в 1991-м году», — уверен собеседник ПС.

Палки в колеса

Львовский националист уверенно заявил, что ранее война велась тайными способами, но уже в 2014 году Россия якобы начала проявлять открытую агрессию. Поэтому Москва и дальше, по его мнению, будет вставлять палки в колеса «разгоняющегося в европейское единство украинского велосипеда».

«Россия не будет останавливать войну. Война идет внутри Украины. С помощью пятой колонны, с помощью агентурных элементов в структуре власти, правоохранительных органах», — фантазирует 83-летний Хмара.

Комплексная война

С его слов, со стороны Москвы идет мощный напор гибридной войны, с которой несчастным украинцам приходится справляться каждый день.

«Дипломатическая война на международном уровне, пропаганда против Украины — все это война. Комплексная война», — убежден украинский националист.

И эта комплексная война никогда не остановится, заключил украинский эксперт.

«Какой из этих элементов гибридной войны будет усиливаться в тот или иной момент — будет зависеть от двух обстоятельств: от ситуации внутри Украины, и какому способу войны отдаст предпочтение Россия относительно экономической затратности и международными обстоятельствами», — пояснил Хмара.

Не стоит раскрывать карты

Что же касается возможного наступления украинских войск в Донбассе, о котором сейчас говорят многие СМИ — здесь Хмара старается быть осторожным.

«Как в данный конкретный геополитический момент будут развиваться события зависит от того, насколько Украина готова к сопротивлению: поведение власти, подготовка вооруженных сил, их обеспечение», — перечислил собеседник.

Однако комментировать текущее состояние украинских войск корреспонденту «Политики сегодня» он отказался.

«Этого я вам сказать не могу, адресую вопрос к военным экспертам. Мы не должны раскрывать все свои карты», — таинственно сказал Хмара.

Пиар и дезинформация

Несмотря на транслируемые в медиа призывы к атаке на Донбасс, Степан Хмара заявил, что не разделяет подобную позицию. Более того, он считает «досужими рассуждениями и болтологией» выкладки многочисленных украинских экспертов.

«Никто ничего не знает. Кто-то болтает просто так, кто-то говорит наугад, а кто-то хочет обратить на себя внимание, занимается пиаром. А кто-то намеренно распускает дезинформацию», — предположил собеседник «ПС».

В целом, если обострение в Донбассе состоится, а Россия и Украина вступят в непосредственное военное противостояние, Киеву, по мнению Хмары, все же удастся устоять.

«Единственное, что Россия в том виде, в котором она есть, Российская Федерация — никогда не откажется от Украины, от попыток поглотить ее и захватить. Но сейчас эта имперская идея звучит абсурдно: чего бы нам это не стоило, мы отстоим свою независимость», — заключил старейший украинский националист.

Вооруженный гражданский конфликт в Донбассе закончился госпереворотом в 2014 году. В результате законный президент Виктор Янукович был отстранен от власти.

Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с новым националистическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев же начал военную операцию против восставших регионов.

В последнее время на Украине все чаще стали звучать призывы к вооруженному решения конфликта в Донбассе. Так, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в регионе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.

Накалившаяся ситуация

Сейчас к линии сопротивления стягиваются войска. Подразделения украинских силовиков уже разместили зенитные ракетные комплексы, танки и самоходные артиллерийские установки на подконтрольной Украине части Донбасса, сообщила 16 марта Народная милиция ДНР.

Москва предупредила Киев о недопустимости эскалации конфликта. В частности, МИД России предостерег «горячие головы» от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.