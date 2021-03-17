Таксист в Красноярске угрожал убить пассажирку за то, что ее стошнило

Водитель грозил убийством и вымыл машину вещами пассажирки после того, как ее укачало в такси. По данному факту проводится проверка.

Водитель грозил убийством и вымыл машину вещами пассажирки после того, как ее укачало в такси. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел в Красноярске. Девушка вызвала такси известного агрегатора. Во время поездки пассажирку укачало. Этот факт вывел из себя водителя — он стал угрожать девушке расправой и заставил ее мыть салон авто. Пассажирка пыталась уладить конфликт мирно и предложила удвоить сумму за поездку, однако водитель продолжал кричать и, схватив вещи девушки, стал вытирать ими машину.

Потерпевшая сняла происходящее на видео и попыталась покинуть авто, но водитель не собирался отпускать ее. Когда девушке удалось добраться домой, она позвонила в поддержку службы такси. Менеджер пообещал разобраться в ситуации и перезвонить. В службе подчеркнули, что пассажирка не должна была предлагать повышенную оплату — машину предоставляет таксопарк.