Дмитрий Песков заявил о подготовке к новым санкциям США

Политика западных стран сейчас очень непредсказуема, поэтому Россия учитывает все сценарии поведения иностранных игроков, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Политика западных стран сейчас очень непредсказуема, поэтому Россия учитывает все сценарии поведения иностранных игроков, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как стало известно, Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.

Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет принимать необходимые меры для защиты своих граждан и снижать риски от возможных американских ограничений. Действия оппонентов сейчас очень непредсказуемы, поэтому Москва рассматривает все варианты развития событий, добавил спикер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что РФ будет зеркально отвечать на введение западных санкций.