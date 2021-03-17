Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов для военнообязанных, не вставших на учет в военкомат.

Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов для военнообязанных, не вставших на учет в военкомат.

Каждый военнообязанный гражданин должен своевременно исполнять свои обязанности по воинскому учету. Однако не все мужчины строго следуют этим правилам. За несвоевременную постановку на учет гражданину может быть выписан штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Госдума рассмотрела и одобрила проект о повышении штрафов до десяти тысяч рублей.

Законопроект также предполагает расширение перечня поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.