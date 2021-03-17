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14:39   17 Марта 2021
Общество

"Уклонисты" от воинского учета могут получить крупный штраф

"Уклонисты" от воинского учета могут получить крупный штраф

Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов для военнообязанных, не вставших на учет в военкомат.

Каждый военнообязанный гражданин должен своевременно исполнять свои обязанности по воинскому учету. Однако не все мужчины строго следуют этим правилам. За несвоевременную постановку на учет гражданину может быть выписан штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Госдума рассмотрела и одобрила проект о повышении штрафов до десяти тысяч рублей.

Законопроект также предполагает расширение перечня поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.

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#госдума #штраф #воинский учет

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