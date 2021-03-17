В Иркутской области приняли решение по поводу трехдневных выборов

Депутаты Заксобрания Иркутской области выступили за внесение поправок в закон о трехдневных выборах, а также возможности голосовать в электронном виде.

Депутаты Заксобрания Иркутской области выступили за внесение поправок в закон о трехдневных выборах, а также возможности голосовать в электронном виде.

Поправки в избирательное законодательство были одобрены на 44-й сессии ЗакСа Иркутской области 17 марта 2021 года. Голосование проходило в тайном формате. "За" выступили 26 депутатов, "против" — 15.

По словам председателя областного избиркома Иркутской области Ильи Дмитриева, сейчас граждане смогут голосовать из дома не только по болезни или инвалидности, но и по другим уважительным причинам. Также будет доступно голосование через сайт Госуслуги.

Депутаты от партии КПРФ выступили против принятия поправок. По их словам, увеличится число граждан, не доверяющих избирательному процессу.