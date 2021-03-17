Польша обвинила российского журналиста в шпионаже и выдворила из страны

Польское управление по делам иностранцев отправило в «черный список» российского телевизионного корреспондента Евгения Решетнева.

Управление по делам иностранцев в Польше пополнило список нежелательных лиц, включив туда российского телевизионного корреспондента Евгения Решетнева, сообщает телеканал «Польсат ньюс». Мужчину заподозрили в шпионаже, заявив, что он якобы вел деятельность, «выходящую за рамки работы журналиста».

«Из материалов контрразведки следует, что журналист собирал информацию, используемую для российских действий против Польши, в том числе действий дезинформационного характера», — сообщили в ведомстве.

По словам поляков, деятельность российского журналиста представляла угрозу для интересов республики, а также для сил НАТО в Польше. Решетневу запретили въезд в страну на пять лет и в шенгенскую зону на три года по запросу Службы военной контрразведки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, назвала решение зарубежных коллег очередной волной политических гонений. Она напомнила, что немногим ранее похожая история случилась с еще одним отечественным журналистом Леонидом Свиридовым. При этом в обоих случаях Польша официально не уведомляла представителей СМИ, корреспонденты узнали о внесении в «черный список» из публикаций зарубежных коллег.

«Рассматриваем данное решение в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России. По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям», — заключила Захарова.

И даже сами жители Польши усомнились в адекватности предъявленных журналисту обвинений.

«Дезинформация — это выдуманная, фальсифицированная информация. Зачем для дезинформации собирать информацию?» — поинтересовался пользователь ABSURD.

«Такой деятельностью теоретически может заниматься каждый, но это еще не повод его откуда-нибудь выдворять. Или дело в том, что он россиянин?» — написал Barbarus.

«Еще немного и русские разорвут с нами дипломатические отношения. Тогда нам придется улаживать дела в России при помощи какого-нибудь, например, немецкого, посредника. Но если нас это устраивает, что поделать», — отметил Mysle.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава занимает лидирующие позиции в Североатлантическом альянсе и играет ключевую роль в НАТО.