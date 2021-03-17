Джо Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга

Президент США Джо Байден заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин понимают друг друга.

Президент США Джо Байден заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин понимают друг друга.

Джо Байден занял президентский пост 20 января 2021 года. СМИ по всему миру обращали внимание на то, что американский лидер на протяжении семи недель после вступления в должность не выступал с официальной речью. Журналисты отмечали, что внешнеполитическую повестку на себя взяла вице-президент страны Камала Харрис.