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14:31   17 Марта 2021
Общество

Министр культуры РФ Любимова раскритиковала Евровидение

Министр культуры РФ Любимова раскритиковала Евровидение

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова не считает Евровидение-2021 культурным мероприятием и назвала конкурс некачественным.

По мнению чиновницы, Министерство культуры не должно вмешиваться в отбор представителей от России на состязание, качество которого "заставляет беспокоиться".

"Меня не интересует этот конкурс. Я вообще считаю, что он не имеет к культуре никакого отношения. Очень средний конкурс. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся ко всему", — сказала Любимова на заседании комитета Государственной думы по культуре.

Международный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Нидерландах. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Россию представит певица Манижа с композицией Russian Woman.

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#министерство культуры рф #Ольга Любимова #евровидение-2021

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