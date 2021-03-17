Министр культуры РФ Любимова раскритиковала Евровидение

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова не считает Евровидение-2021 культурным мероприятием и назвала конкурс некачественным.

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова не считает Евровидение-2021 культурным мероприятием и назвала конкурс некачественным.

По мнению чиновницы, Министерство культуры не должно вмешиваться в отбор представителей от России на состязание, качество которого "заставляет беспокоиться".

"Меня не интересует этот конкурс. Я вообще считаю, что он не имеет к культуре никакого отношения. Очень средний конкурс. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся ко всему", — сказала Любимова на заседании комитета Государственной думы по культуре.

Международный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Нидерландах. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Россию представит певица Манижа с композицией Russian Woman.