Следком переквалифицировал дело о нарушении саннорм на акции 23 января на подстрекание

Несанкционированная акция в Москве состоялась 23 января. По данному факту сначала возбудили дело о нарушении санитарных норм, но теперь его переквалифицировали.

Несанкционированная акция в Москве состоялась 23 января. По данному факту сначала возбудили дело о нарушении санитарных норм, но теперь его переквалифицировали.

Фигурантов дела обвиняют в подстрекательстве к преступлению. Об этом 17 марта на пресс-конференции сообщил адвокат юриста Любови Соболь Владимир Воронин.

Защитник напомнил, что дело возбудили 23 января после первого несанкционированного митинга ГСУ МВД по Москве. Позднее материалы дела передали в ГСУ СК России. Воронин считает, что дело в отношении всех десяти фигурантов возбуждено незаконно. Следствие будет продолжаться до конца июля 2021 года.

После нарушения санитарных норм, связанных с пандемией коронавируса, на незаконной акции в Москве следователи опросили более 300 человек. Они стали свидетелями "санитарного" дела. Блогер Александр Мучаев получил год условного лишения свободы за наезд на полицейского на незаконном митинге в столице России 23 января.