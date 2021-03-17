Педагог из Новосибирска отправила интимное видео ученику и попала под суд

Полиция проводит проверку по делу о разврате в отношении несовершеннолетнего. Учительница местной школы прислала интимное видео своему ученику.

Полиция проводит проверку по делу о разврате в отношении несовершеннолетнего. Учительница местной школы прислала интимное видео своему ученику.

Учительница из Татарского района стала подозреваемой по делу о развратных действиях, совершенных в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Следствие выяснило, что педагог отправила своему 15-летнему ученику видео, на котором она медленно раздевается и танцует.

После того как ролик попал в Сеть, женщина утверждала, что прислала его своему молодому человеку, а подросток взломал ее страницу "ВКонтакте" и похитил материал. Однако позже было установлено, что фигурантка сама отправила видео школьнику.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия. Педагог уволилась из школы и переехала в другой регион вместе с дочерью.