Рейс SSJ-100 из Магнитогорска в Москву перенесли из-за технических неполадок

Рейс в Москву задержали в Магнитогорске из-за поломки SuperJet-100. Пассажирам сказали ждать другой борт. Они должны были вылететь в столицу в полдень.

Рейс в Москву задержали в Магнитогорске из-за поломки SuperJet-100. Пассажирам сказали ждать другой борт. Они должны были вылететь в столицу в полдень.

Пассажиры самолета смогут попасть в столицу только после прилета в Челябинскую область запасного борта.

Рейс должен был вылететь в российскую столицу еще в шесть утра. Однако по техническим причинам рейс отменили. Пассажиры должны были в полдень отправиться на другом воздушном судне.

Столичный аэропорт Пекина Шоуду и международный аэропорт Дасин в понедельник отменили в общей сложности 428 рейсов, сообщал ранее телеканал "360". Такое решение приняли из-за начавшейся песчаной бури.