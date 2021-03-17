14:13 17 Марта 2021Происшествия
Рейс SSJ-100 из Магнитогорска в Москву перенесли из-за технических неполадок
Рейс в Москву задержали в Магнитогорске из-за поломки SuperJet-100. Пассажирам сказали ждать другой борт. Они должны были вылететь в столицу в полдень.
Рейс в Москву задержали в Магнитогорске из-за поломки SuperJet-100. Пассажирам сказали ждать другой борт. Они должны были вылететь в столицу в полдень.
Пассажиры самолета смогут попасть в столицу только после прилета в Челябинскую область запасного борта.
Рейс должен был вылететь в российскую столицу еще в шесть утра. Однако по техническим причинам рейс отменили. Пассажиры должны были в полдень отправиться на другом воздушном судне.
Столичный аэропорт Пекина Шоуду и международный аэропорт Дасин в понедельник отменили в общей сложности 428 рейсов, сообщал ранее телеканал "360". Такое решение приняли из-за начавшейся песчаной бури.