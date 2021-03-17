Три новых праздничных выходных могут появиться в России

День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства могут признать выходными. Инициатором идеи стал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства могут признать выходными. Инициатором идеи стал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Данные отрасли являются флагманскими для России, поэтому праздники в честь них должны быть выделены как выходные дни. Главным условием для реализации предложения является введение четырехдневной рабочей недели, подчеркнул Вострецов.

"Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — отметил депутат.

Граждане РФ могут принять участие в голосовании о включении Дня космонавтики в список нерабочих праздников. Соответствующий опрос проходит на официальном портале Российской общественной инициативы. Ранее Минтруд ввел четырехдневку в тестовом режиме на предприятиях, которые входят в состав национального проекта по повышению производительности труда.