Донецкий эксперт рассказал, какой удар готовит Запад для России

Всегда поступающий в духе бизнес-войн Запад не просто собирается вести войну против России руками Украины, он эту войну уже ведет и готовится нанести удар там, где его никто не будет ждать.

Всегда поступающий в духе бизнес-войн Запад не просто собирается вести войну против России руками Украины, он эту войну уже ведет и готовится нанести удар там, где его никто не будет ждать.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал журналист и писатель из Донецка Олег Измайлов, отмечая, что война Запада против России очень напоминает позиционную войну, которую англичане и французы вели против немцев в 1939 – 1940 годах, и которая в итоге для Франции завершилась взятием фашистами Парижа и оккупацией большей части страны, а для Великобритании – позором Дюнкерка и изнурительной войной. Этот опаснейший сценарий необходимо предотвратить, считает эксперт.

В Донбассе, по его словам, Украина по указке Запада уже усилила обстрелы и может возобновить деятельность диверсионных групп. Но главным ударом Запада по России может стать подготовка новых массовых протестов, после тех, что ранее прокатились в Белоруссии и в ряде российских городов.

«Минск прошлого года и навальнята в России в нынешнем — это проверка. Ее организаторы удостоверились, что одной молодежью протест не закрепить, свержения действующей власти не добиться, — напомнил Измайлов. — Кстати, так и на Украине было — пока не подключили селян и городской охлос половины Украины, привозя их в Киев, ничего не выходило путного».

Поэтому, по его мнению, и в Белоруссии, и в Донбассе, и в России удар будет наносится по экономике с целью вызвать протестные настроения у «взрослой» публики.

Сейчас, заявил Измайлов, невозможно предугадать, где именно будет нанесен наиболее болезненный удар. Есть вероятность совершения какой-нибудь чудовищной провокации на крымской или казахстанской границе, или на Кавказе. При чем эта провокация будет такой силы, чтобы вовлечь в ситуацию международные силы ООН.

Именно такую тактическую цель преследует Запад, уверен эксперт, в то время как его стратегическая цель остается прежней – это разрушение России.