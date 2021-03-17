Ракета, из-за которой «психует» Россия. Кнутов развеял миф об украинских «Нептунах»

Армия России имеет сразу несколько доводов против крылатых ракет украинских ВС.

Украинская армия обзавелась «уникальным оружием», которое уже заставляет Россию «нервничать». С таким тезисом на страницах издания «Главред» выступил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов. Речь идет о крылатой ракете «Нептун» — той самой, которой еще в апреле 2020 года Киев грозился ударить по Крымскому мосту.

«Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — рассказал Жданов.

Слова полковника в отставке про «заинтересованность» в ракете со стороны Пентагона вызывают сомнения: Украина уже пыталась демонстрировать РК-360МЦ «Нептун» на разных технических выставках, однако желающих ее приобрести не нашлось ни в США, ни в Турции. После этого разработка превратилась в оружие пропаганды: бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов уверял, что несколько «Нептунов» разрушат Крымский мост за несколько минут.

По словам Олега Жданова, с помощью этих ракет Украина сможет контролировать надводное морское пространство вдоль побережья Азовского и Черного морей на расстоянии 300 километров (примерно такой дальностью может похвастаться «Нептун»). Под защитный купол попадут «военно-морские базы, береговые объекты и инфраструктура побережья», а морской десант «вероятного противника» не сможет высадиться на территории страны.

Россию наличие у Украины «Нептунов» крайне нервирует, считает Жданов:

«Россия уже психует. Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию».

Специалист также поспешил сообщить, что в крылатой ракете «все украинское»: начиная от чертежей конструкторского бюро и заканчивая обшивкой. Полный производственный цикл создания ракеты также сосредоточен на территории Украины. В этом есть лишь доля правды, заверил военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил украинскому коллеге о советском прошлом РК-360МЦ «Нептун».

«Крылатые ракеты "Нептун" были созданы на базе Х-35 – разработки советского периода, то есть ничего нового в ней практически нет. После распада СССР ракета осталась на Украине, а украинцы с помощью западных компаний смогли создать системы наведения для этих снарядов. И только на днях первые комплексы "Нептун" были приняты на вооружение», — объяснил эксперт.

Украина приняла на вооружение ракету «Нептун» еще в августе 2020 года, однако военно-морские силы страны получили опытные образцы лишь несколько дней назад, 15 марта. Юрий Кнутов поделился армейским опытом и рассказал, что во время службы в советских войсках ПВО он не раз отрабатывал удары по летящим крылатым ракетам. С этой задачей даже в те годы мог справиться любой солдат срочной службы.

«В конце 80-х эта задача была обыденной для нас, но тогдашние комплексы вооружения значительно уступали современным. Сейчас на вооружении российской армии стоит комплекс С-350 "Витязь", который американские и турецкие эксперты прозвали "убийцей крылатых ракет". Есть также комплексы С-300, С-400, которые тоже со стопроцентной вероятностью способны поразить цель. Их снаряды более дорогие, ими не принято стрелять по крылатым ракетам, но, в целом, это возможно», — добавил спикер.

Комплексы С-400, к примеру, полностью перекрывают зону поражения ракеты «Нептун»: дальность действия российского ЗРК составляет 400 километров. На фоне этого поводов для гордости у Украины мало, уверен Кнутов. Заявления про «психическую неустойчивость» российской армии стоит расценивать с точки зрения пиар-хода в пользу действующего президента Владимира Зеленского. За последние месяцы его рейтинг упал до критических показателей, заключил военный эксперт. За «слугу народа» готово проголосовать лишь 27% украинцев.

Сложно оставить без внимания и компетентность украинского издания «Главред». Именно на его виртуальных страницах астролог Влад Росс предсказывал Москве голодные бунты и крах нефтяного рынка, а «аналитик» Денис Богуша обвинял научный центр вирусологии «Вектор» под Новосибирском в создании COVID-19.