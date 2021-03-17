Российские дипломаты назвали манипуляцией доклад разведки США

Доклад американской разведки о так называемом вмешательстве в выборы США является манипуляцией общественным мнением. Об этом сообщили в МИД России.

Доклад американской разведки о так называемом вмешательстве в выборы США является манипуляцией общественным мнением. Об этом сообщили в МИД России.

Как стало известно, американская разведка обнародовала доклад о "вмешательстве" РФ в избирательный процесс Соединенных Штатов. Это может послужить поводом для введения новых антироссийских санкций.

Дипломаты РФ заявили, что американцы пытаются манипулировать общественным мнением.

"Придумайте что-нибудь лучше", — посоветовали в МИД России.

Стоит отметить, что США не смогли предоставить доказательства о "вмешательстве" Москвы в американские выборы. Это дело вел бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, однако после провала Вашингтона он вынужден был уволиться.

Как стало известно, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла Запад от введения санкций.