Вакцинация правительства Эстонии приостановлена из-за дефицита препарата в стране

Руководство Эстонии временно прекратили прививать против COVID-19 в связи с нехваткой вакцин в государстве. Прививочная кампания от коронавируса началась в стране 27 декабря.

Руководство Эстонии временно прекратили прививать против COVID-19 в связи с нехваткой вакцин в государстве. Прививочная кампания от коронавируса началась в стране 27 декабря.

По данным на 15 марта, получить обе дозы вакцины успели 52 664 человека. Количество граждан, которым была введена одна инъекция, не уточняется.

В рамках прививочной кампании в Эстонии используются препараты от американской компании Pfizer и англо-шведской AstraZeneca. Известно, что после уколов были зарегистрированы два случая тромбоза, вакцинированный AstraZeneca умер.

Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что Эстония может начать использовать российскую вакцину от коронавируса, если представится такая возможность. Речь идет о разработке специалистов Центра им. Гамалеи "Спутнике V".