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13:44   17 Марта 2021
Политика

Главы МИД стран ЕС согласуют новые санкции 22 марта

Главы МИД стран ЕС согласуют новые санкции 22 марта

Новый список европейских санкций за нарушение прав человека будет согласован на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Согласно полученным данным, новые ограничения могут ввести уже 22 марта, пишет РИА Новости.

Европейские представители ранее потребовали освободить осужденного блогера Алексея Навального, который нарушил правила условного наказания. Подобное требование со стороны ЕС является вмешательством в дела российского суда.

Спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готова ответить на европейские санкции.

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