Главы МИД стран ЕС согласуют новые санкции 22 марта

Новый список европейских санкций за нарушение прав человека будет согласован на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Новый список европейских санкций за нарушение прав человека будет согласован на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Согласно полученным данным, новые ограничения могут ввести уже 22 марта, пишет РИА Новости.

Европейские представители ранее потребовали освободить осужденного блогера Алексея Навального, который нарушил правила условного наказания. Подобное требование со стороны ЕС является вмешательством в дела российского суда.

Спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готова ответить на европейские санкции.