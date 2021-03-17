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13:44   17 Марта 2021
Происшествия

Члена исполкома ОКР Алексея Власенко 17 марта могут арестовать на два месяца

Члена исполкома ОКР Алексея Власенко 17 марта могут арестовать на два месяца

Басманный суд Москвы получил материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко до 16 мая.

Алексея Власенко обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Судебное заседание назначено на 15:00. Президент Федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного пола России, а также член исполкома ОКР задержали 16 марта.

Обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трех спортивных федераций. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник, знакомый с ситуацией. В чем именно его обвиняют, пока не известно. Сторона защиты еще не давала комментариев СМИ.

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