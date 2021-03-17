Члена исполкома ОКР Алексея Власенко 17 марта могут арестовать на два месяца

Басманный суд Москвы получил материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко до 16 мая.

Басманный суд Москвы получил материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко до 16 мая.

Алексея Власенко обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Судебное заседание назначено на 15:00. Президент Федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного пола России, а также член исполкома ОКР задержали 16 марта.

Обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трех спортивных федераций. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник, знакомый с ситуацией. В чем именно его обвиняют, пока не известно. Сторона защиты еще не давала комментариев СМИ.