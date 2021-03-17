«Имидж церкви не тот». Кураев объяснил, почему в России снизилось число верующих

За последние четыре года число православных верующих в России уменьшилось на 9%, а количество неверующих выросло в два раза. По мнению богослова Андрея Кураева, россиян отталкивает торговый имидж РПЦ.

В России за последние четыре года значительно уменьшилось число православных верующих, при этом количество неверующих, напротив, выросло в два раза. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Уточняется, что православными себя считают 66% россиян. Это на 9 п. п. меньше, чем в 2017 году (75%). Чаще всего к таковым себя относят люди в возрасте 35-59 лет (70-71%) и старше 60 лет (75%).

При этом к неверующим себя причислило 14% опрошенных, которых четыре года назад было всего лишь 7%. Среди молодежи этот показатель достигает 22%.

Комментируя результаты опроса, протодиакон Андрей Кураев заострил внимание на том, что на самом деле в России уменьшилось не число православных, а количество людей, которые согласны считать себя таковыми.

«Это все-таки значимая разница. При этом эти же люди, когда это выгодно пропаганде, включаются в число православных. Дескать, нас там 70 с лишним процентов, мы большинство и прочее», — отметил Кураев в беседе с «Политикой Сегодня».

Собеседник издания заявил, что ежегодная потеря двух процентов православных верующих должна сильно встревожить РПЦ. Однако, как показывает практика, религиозная организация и близко не задумывается над этим в силу отсутствия системы обратной связи с россиянами.

«Это довольно тревожный показатель для торгового менеджмента. Подумайте сами, что сделало бы собрание акционеров с руководством своей компании, если бы оно стабильно в течение четырех лет подряд теряло по два процента рынка? Думаю, что акционеры бы сказали, что нужно что-то менять в консерватории», — объяснил эксперт.

Кураев напомнил, что неоднократно говорил о тотальном несоответствии реального образа церкви тому, который преподносится на православных телевизионных каналах. По его словам, именно за это он и был лишен сана протодиакона.

«Увы, имидж церкви совсем не тот. На самом деле стиль жизни, поступление торговых лидеров в церковь может отталкивать людей от желания идентифицироваться с ними. Но за это меня лишают сана сейчас — моего маленького сана, а носители высоких санов продолжают наслаждаться своим жизненным банкетом», — посетовал философ.

По мнению богослова, в России необходимо провести более детальный социологический опрос, который бы выявлял отношение людей к церкви не только исходя из возраста, но и на основе мнения молодежных субкультур и жителей разной географической местности.

«Мне кажется, стоит от триумфальных слов и самовосхвалений перейти к серьезному анализу ситуации: в интересах самой церкви заказать подробнейший опрос и выяснить, что происходит. Это исследование затронуло только тех, кто отождествлял себя с православными, но не пробовало выяснить глубину этого отождествления. Потому что именно в глубине могут происходить еще более серьезные подвижки», — не сомневается Кураев.

Особенно интересно, по мнению собеседника ПС, было бы выяснить, как часто человек, считающий себя православным, меняет точку зрения после очередного высказывания патриарха.

«Важно поставить вопрос, насколько действенно учительное служение церкви. Насколько их слова доходчивы, насколько люди готовы брать слова патриарха или Митрополита Илариона к руководству. Или же человек не определил свою позицию, или вовсе не имеет таковой, пока не услышал церковный официоз. Тогда можно оценивать реальный вес слова патриарха, а не виртуальный. Я уверяю, этот процент будет ниже, чем процент ежедневно ходящих в храм», — подытожил Кураев.

ВЦИОМ также выяснил, сколько среди россиян последователей других религий. Выяснилось, что 6% опрошенных исповедуют ислам, буддистами и протестантами являются 1% граждан, католиков и иудеев в стране практически нет.

5 марта 2021 года ВЦИОМ опросил 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Исследование было посвящено Великому посту и его восприятию россиянами. Выяснилось, что его точную дату — 15 марта — смогли назвать лишь 14% россиян (19% среди православных). 51% опрошенных что-то знают о событии, однако не смогли ответить, когда конкретно оно происходит.