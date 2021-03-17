Еще одну нить "Северного потока — 2" в Дании начнут прокладывать в конце марта

Работы по строительству второй нити "Северного потока — 2" в Дании начнутся в конце марта и будут продолжаться примерно до третьего квартала 2021 года.

Работы по строительству второй нити "Северного потока — 2" в Дании начнутся в конце марта и будут продолжаться примерно до третьего квартала 2021 года.

Такой срок указан в графике компании Nord Stream 2 AG. Специалисты должны начать укладывать газопровод в ближайшее время. Перед началом работ вышеуказанная компания должна представить скорректированный график. Дополнительное утверждение данного графика не требуется, сообщает ТАСС.

Общая мощность двух нитей газопровода составит 55 млрд куб. м в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года работы были приостановлены из-за отказа швейцарской компании Allseas укладывать трубы. Корпорация опасалась санкций со стороны Соединенных Штатов. На сегодняшний день сооружение трубопровода ведется в территориальных водах Дании.