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13:30   17 Марта 2021
Политика

МИД РФ выразил ноту протеста Украине из-за антироссийских плакатов

МИД РФ выразил ноту протеста Украине из-за антироссийских плакатов

МИД России вызвал украинского временного поверенного из-за провокации в отношении дипломатов РФ, организованной на территории Киева.

Согласно полученным данным, неизвестные расклеили антироссийские плакаты у домов дипломатов РФ в украинской столице. На листовках правонарушителей упоминался Крымский полуостров.

МИД России выразил ноту протеста украинскому представителю, а также потребовал расследовать инцидент, который произошел в Киеве.

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#украина #крым #мид #киев

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