13:30 17 Марта 2021Политика
МИД РФ выразил ноту протеста Украине из-за антироссийских плакатов
МИД России вызвал украинского временного поверенного из-за провокации в отношении дипломатов РФ, организованной на территории Киева.
МИД России вызвал украинского временного поверенного из-за провокации в отношении дипломатов РФ, организованной на территории Киева.
Согласно полученным данным, неизвестные расклеили антироссийские плакаты у домов дипломатов РФ в украинской столице. На листовках правонарушителей упоминался Крымский полуостров.
МИД России выразил ноту протеста украинскому представителю, а также потребовал расследовать инцидент, который произошел в Киеве.