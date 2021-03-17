Максимальное количество антител сформировалось в организме Лаврова после COVID-19

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров переболел коронавирусом в легкой форме.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров переболел коронавирусом в легкой форме.

После выздоровления в организме главы внешнеполитического ведомства сформировалось максимальное количество антител. Об этом Сергей Лавров рассказал в начале встречи с израильским коллегой Габи Ашкенази, который находится с рабочим визитом в Москве.

Глава МИД РФ перенес коронавирус в начале января. Решение относительно вакцинации от COVID-19 Сергей Лавров намерен принять после консультации с медиками.