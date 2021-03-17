13:25 17 Марта 2021Общество
Максимальное количество антител сформировалось в организме Лаврова после COVID-19
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров переболел коронавирусом в легкой форме.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров переболел коронавирусом в легкой форме.
После выздоровления в организме главы внешнеполитического ведомства сформировалось максимальное количество антител. Об этом Сергей Лавров рассказал в начале встречи с израильским коллегой Габи Ашкенази, который находится с рабочим визитом в Москве.
Глава МИД РФ перенес коронавирус в начале января. Решение относительно вакцинации от COVID-19 Сергей Лавров намерен принять после консультации с медиками.