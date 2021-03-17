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13:25   17 Марта 2021
Общество

Максимальное количество антител сформировалось в организме Лаврова после COVID-19

Максимальное количество антител сформировалось в организме Лаврова после COVID-19

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров переболел коронавирусом в легкой форме.

После выздоровления в организме главы внешнеполитического ведомства сформировалось максимальное количество антител. Об этом Сергей Лавров рассказал в начале встречи с израильским коллегой Габи Ашкенази, который находится с рабочим визитом в Москве.

Глава МИД РФ перенес коронавирус в начале января. Решение относительно вакцинации от COVID-19 Сергей Лавров намерен принять после консультации с медиками.

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#лавров #коронавирус #антитела

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