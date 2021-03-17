Америка использует некачественные материалы разведки для введения новых санкций, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад США о "вмешательстве" в выборы.

Америка использует некачественные материалы разведки для введения новых санкций, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад США о "вмешательстве" в выборы.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва учитывает разные варианты развития событий и будет принимать соответствующие меры, чтобы избежать риска.

Дмитрий Песков подчеркнул, что некачественный материал американской разведки используется для введения новых санкций.

Соединенные Штаты продолжают распространять недостоверную информацию о так называемом вмешательстве в американские выборы. Ранее этим делом занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Однако дело Вашингтона провалилось из-за отсутствия доказательной базы. После этого Мюллер покинул свой пост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее объявила об ответе Москвы на западные ограничения.