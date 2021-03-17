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13:22   17 Марта 2021
Политика

Дмитрий Песков решительно осудил некачественный доклад разведки США

Дмитрий Песков решительно осудил некачественный доклад разведки США

Америка использует некачественные материалы разведки для введения новых санкций, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад США о "вмешательстве" в выборы.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва учитывает разные варианты развития событий и будет принимать соответствующие меры, чтобы избежать риска.

Дмитрий Песков подчеркнул, что некачественный материал американской разведки используется для введения новых санкций.

Соединенные Штаты продолжают распространять недостоверную информацию о так называемом вмешательстве в американские выборы. Ранее этим делом занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Однако дело Вашингтона провалилось из-за отсутствия доказательной базы. После этого Мюллер покинул свой пост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее объявила об ответе Москвы на западные ограничения.

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#сша #песков #разведка

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