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13:21   17 Марта 2021
Происшествия

Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за кулинарных разногласий

Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за кулинарных разногласий

Мужчины собрались в гостях у одного из них и повздорили из-за способов нарезки сала. В итоге хозяин дома зарезал своего гостя.

Спор мужчин о правильной нарезке сала в городе Котельникове Волгоградской области закончился убийством одного из них. Сотрудники СК разбираются в подробностях произошедшего.

По имеющимся у полиции данным, 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему приятелю для совместного распития горячительных напитков. Однако во время застолья у них возник конфликт из-за разного подхода к нарезке сала. Мирно разрешить ситуацию хозяин дома не захотел. Он выхватил нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Гость пучил травмы, несовместимые с жизнью. Злоумышленник сознался в содеянном.

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#убийство #драка #нож #волгоградская область

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