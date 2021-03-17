Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за кулинарных разногласий

Мужчины собрались в гостях у одного из них и повздорили из-за способов нарезки сала. В итоге хозяин дома зарезал своего гостя.

Мужчины собрались в гостях у одного из них и повздорили из-за способов нарезки сала. В итоге хозяин дома зарезал своего гостя.

Спор мужчин о правильной нарезке сала в городе Котельникове Волгоградской области закончился убийством одного из них. Сотрудники СК разбираются в подробностях произошедшего.

По имеющимся у полиции данным, 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему приятелю для совместного распития горячительных напитков. Однако во время застолья у них возник конфликт из-за разного подхода к нарезке сала. Мирно разрешить ситуацию хозяин дома не захотел. Он выхватил нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Гость пучил травмы, несовместимые с жизнью. Злоумышленник сознался в содеянном.