Профессор Данельян решительно осудил западные санкции

Международный правовой механизм может разрушиться, если все страны будут вести себя как США, заявил профессор Дипломатической академии Андрей Данельян.

Международный правовой механизм может разрушиться, если все страны будут вести себя как США, заявил профессор Дипломатической академии Андрей Данельян.

По словам эксперта, в современном мире Соединенные Штаты делают все, что захотят. Введение ограничений со стороны Вашингтона вводит многих в "ступор".

"Если сегодня президент США решает, что он хочет внести санкции, он их внесет. Решения давно не принимаются не на основе закона, а на основе того, что "я сильный", — заявил профессор на конференции по экстерриториальному правоприменению.

Введение санкций, по словам американского политолога Денниса Этлера, является экономической войной против Москвы. Белый дом планирует вернуть себе позицию глобального гегемона.