Елисеев назвал рабочий способ расчета компенсаций за моральный ущерб

Размер компенсации морального вреда за порочащие видеоролики должен зависеть от количества просмотров, считает партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Размер компенсации морального вреда за порочащие видеоролики должен зависеть от количества просмотров, считает партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Обсуждение проблем экстерриториального правоприменения проходит в рамках онлайн-конференции, проводимой Международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня". В ходе мероприятия Елисеев отметил, что в некоторых прогрессивных судах расчет компенсации морального ущерба, нанесенного порочащими видео, ведется в зависимости от количества просмотров. По его словам, один просмотр в таком случае равен одному рублю штрафа.

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев высказал мнение о том, что в других государствах подавать в суд за моральный ущерб выгоднее, чем в России. По его словам, за рубежом выплаты по таким делам намного больше, чем в РФ.

"Размер моральной компенсации в других странах больше в 5-50 раз", — сказал Исаев.

Ранее членами Совета Федерации и Ассоциации юристов России был определен размер компенсаций за моральный ущерб в соответствии с новой методикой.