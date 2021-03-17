Российскому руководству необходимо пересмотреть ст. 12 УК РФ, заявил полпред правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Российскому руководству необходимо пересмотреть ст. 12 УК РФ, заявил полпред правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

На базе пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялась конференция по вопросам экстерриториального правоприменения. Барщевский выразил мнение, что формулировка "преступление против Российской Федерации" очень расплывчатая. Поэтому статью 12 УК РФ необходимо пересмотреть.

"Давайте создадим рабочую площадку и посмотрим, что можно сделать?" — предложил полпред правительства.

Депутат Госдумы России Андрей Исаев поддержал указанную инициативу. По его словам, у граждан должно быть право в случае трансграничных и международных дел направить судебный иск по месту своей регистрации, заявил парламентарий.

Как стало известно ранее, Запад критикует законопроект об иностранных агентах для сохранения своих НКО в России.