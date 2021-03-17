Депутат Вострецов предложил сделать нерабочими День учителя и День космонавтики

День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства могут стать выходными для россиян.

В Госдуме не исключили, что некоторые «профессиональные праздники» могут стать выходными днями.

Так, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил объявить нерабочими День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, но при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю.

«Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — цитирует Вострецова Агентство городских новостей «Москва».

Сейчас на сайте Российской общественной инициативы идет голосование за то, чтобы сделать выходным 12 апреля - День космонавтики. Пока идею поддержал 91 человек.

В мае россиян ждут две четырехдневные недели. Выходными будут с 1,2 и 3 мая в честь Дня весны и труда и 8,9 и 10 в честь Дня Победы.