Педагог-психолог из Всеволожска признался в насилии над школьниками

Жителя Всеволожска подозревают в развратных действиях сексуального характера, которые он совершал в отношении своих подопечных.

Жителя Всеволожска подозревают в развратных действиях сексуального характера, которые он совершал в отношении своих подопечных.

Первым к правоохранителям обратился местный житель, который рассказал о том, что предполагаемый злоумышленник в период с октября по ноябрь 2020 года неоднократно приставал к его сыну.

Также его слова подтвердил студент одного из петербургских университетов, который рассказал о том, что терпел аналогичные действия со стороны преподавателя с мая 2010 года по октябрь 2012 года, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Из дома педофила стражи правопорядка при задержании и обыске изъяли цифровые носители. Против мужчины уже возбудили уголовное дело по ст. 135 УК РФ "Развратные действия". Тот уже признался в совершенных преступлениях.