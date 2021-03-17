В России ввели уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Госдума приняла новый пакет об ужесточении наказания в том числе за оскорбление ветеранов. Теперь за публичное унижение можно угодить за решетку на три года.

Госдума приняла новый пакет об ужесточении наказания в том числе за оскорбление ветеранов. Теперь за публичное унижение можно угодить за решетку на три года.

Люди, которые будут публично отрицать факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, а также распространять недостоверную информацию о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах, будут привлекаться к уголовной ответственности. Максимальный срок наказания составит три года лишения свободы или штраф до 3 миллионов рублей.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества, а также за публичное унижение ветеранов предусмотрено аналогичное наказание — либо реальный срок лишения свободы до трех лет, либо штраф до 3 миллионов рублей.

Если вышеперечисленные нарушения совершены группой лиц или с использованием СМИ, их могут приговорить к пяти годам колонии или штрафу в 5 миллионов рублей. Сейчас максимальный штраф составляет полмиллиона рублей, а уголовная ответственность за оскорбление ветеранов вообще не предусмотрена.