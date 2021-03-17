Министр культуры Любимова раскритиковала организаторов Евровидения

Министр культуры РФ назвала международный конкурс «очень средним» и призвала ведомство не участвовать в нем.

Минкультуры РФ не должно принимать участие в Евровидении, поскольку этот международный конкурс «не имеет отношения к культуре». Об этом на заседании в Госдуме заявила глава министерства Ольга Любимова. По мнению политика, состязание певцов не востребовано даже в Европе и проходит на непрофессиональном уровне.

В этом году на международной сцене Россию представит певица с таджикскими корнями Манижа. Она выступит с композицией Russian Woman. Победа девушки в национальном отборе вызвала резонанс, в том числе среди политических деятелей. А потому Любимова призвала коллег не относиться к Евровидению серьезно.

«Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет [Госдумы], который занимается культурой. <...> Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе», — заявила министр культуры.

Любимова призналась, что даже не следила за отбором кандидатов на Евровидение, сославшись на плотный график. А в качестве примера достойного конкурса привела международный музыкальный фестиваль, приуроченный к 150-летию имени Сергея Рахманинова, который впервые пройдет в Москве в этом году.

«Самое главное, что у нас помимо конкурса Чайковского появляется конкурс Рахманинова, это огромная моя радость. Я совершенно уверена, что эти два конкурса никак не пересекутся, результаты конкурса Рахманинова нас порадуют», — поделилась Любимова.

Между тем букмекеры уже оценили, какое место на Евровидении Манижа принесет России в этом году. По данным экспертов, у певицы есть все шансы оказаться в числе лидеров.