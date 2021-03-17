Замглавы МИД РФ оценил решение Британии нарастить ядерный потенциал

Намерение властей Великобритании существенно увеличить свой ядерный арсенал несет большие риски для региональной и глобальной стабильности.

Намерение властей Великобритании существенно увеличить свой ядерный арсенал несет большие риски для региональной и глобальной стабильности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности", — отметил Рябков.

Замглавы российского МИД выразил уверенность, что приводимая представителями официального Лондона аргументация данного шага является полностью ложной.