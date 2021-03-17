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12:24   17 Марта 2021
Политика

Замглавы МИД РФ оценил решение Британии нарастить ядерный потенциал

Замглавы МИД РФ оценил решение Британии нарастить ядерный потенциал

Намерение властей Великобритании существенно увеличить свой ядерный арсенал несет большие риски для региональной и глобальной стабильности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности", — отметил Рябков.

Замглавы российского МИД выразил уверенность, что приводимая представителями официального Лондона аргументация данного шага является полностью ложной.

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#великобритания #мид #рябков

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