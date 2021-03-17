Игорь Елисеев указал на необходимость совершенствования законодательства РФ

Российское законодательство нуждается в оперативном изменении для защиты граждан от западных выпадов, заявил партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Российское законодательство нуждается в оперативном изменении для защиты граждан от западных выпадов, заявил партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Сотрудники Федерального агентства новостей (ФАН) недавно стали получать угрозы от репортеров Bellingcat. Позже суд Амстердама вынес судебный запрет в отношении материалов ФАН о переписке с сотрудником Bellingcat.

"Мы затронули дело Bellingcat ФАН. В Российской Федерации недопустимо решение суда без ответчика. А для наших оппонентов это реально. А что мы должны сделать, если Bellingcat пишет что-то против ФАН?" — задался вопросом Елисеев.

Эксперт отметил, что в суде за рубежом к россиянам относятся очень предвзято. На фоне этого необходимо поменять российское законодательство, чтобы защитить права граждан, сказал Елисеев на конференции по вопросам экстерриториального правоприменения в Москве.

Как стало известно ранее, Bellingcat готовит новую антироссийскую провокацию, связанную с Федеральным агентством новостей.