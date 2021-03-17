Самым полезным напитком для завтрака оказался чай из лемонграсса

Чай из лемонграсса оказывает благотворное влияние на самочувствие и здоровье организма в целом, выяснили зарубежные специалисты по питанию.

Чай из лемонграсса оказывает благотворное влияние на самочувствие и здоровье организма в целом, выяснили зарубежные специалисты по питанию.

Завтрак является главным приемом пищи. Именного от него зависит, как у человека пройдет день. Идеальным напитком для утренней трапезы принято считать зеленый чай, но исследователи пришли к выводу, что лучшим вариантом станет отвар из лемонграсса. Лимонную траву применяют в азиатской кухне для придания особенного вкуса мясу, морепродуктам и птице.

Чай из такого растения улучшает работу нервной системы и снижает риск возможных проблем с памятью. Напиток также полезен для органов пищеварения. Трава содержит соединение, способное вывести из кишечника "плохие" бактерии, сальмонеллу и кишечную палочку. Чай с сахаром грозит развитием кариеса, передает телеканал "360".